Bayern Monaco, Kahn sul futuro di Lewandowski: "Sono tranquillo"

MONACO (GERMANIA) - "Il futuro di Lewandowski non mi preoccupa". Oliver Kahn , ex portiere del Bayern Monaco e attuale direttore Generale del club tedesco, commenta così le voci di un possibile trasferimento dell'attaccante polacco al Barcellona durante la prossima estate. Lewandowski ha un contratto con il Bayern fino al 2023, ma secondo i rumors di mercato, sarebbe prossimo al trasferimento in Spagna.

Kahn: "Non permetteremo a nessuno di metterci pressione"

"Non sono affatto preoccupato per queste situazioni. In effetti, sono molto rilassato. Le voci da fuori non ci fanno pressione ", ha dichiarato Kahn. Il Bayern dovrà presto trovare un accordo con il suo bomber e con Thomas Müller e Manuel Neuer, i cui contratti scadranno alla fine della prossima stagione. "Finché le trattative continueranno, sarò tranquillo. Non permetteremo a nessuno di metterci pressione dall'esterno".