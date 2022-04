Bundesliga, il Bayern Monaco vede il titolo

Il Bayern Monaco è sempre più vicino alla vittoria del campionato. I bavaresi hanno superato 3-0 in trasferta il Bielefeld nella 30/a giornata di Bundesliga riportandosi così a +9 sul Borussia Dortmund. L'autorete di Laursen al 10' del primo tempo favorisce la squadra di Nagelsmann, che raddoppia nel recupero del primo tempo con Gnabry e chiude definitivamente i conti al 40' della ripresa con Musiala. Il Bayern sale così a 72 punti, sempre più in vetta alla classifica, mentre il Bielefeld - in zona retrocessione - rimane fermo a quota 26.