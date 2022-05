Bufera Bayern per una festa a Ibiza: Matthäus punge Nagelsmann

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Il Bayern Monaco non trova pace nonostante la vittoria della Bundesliga per la decima volta di fila. Alcuni giocatori bavaresi sono finiti nella bufera per essere andati alle Baleari dopo la pessima prestazione di sabato contro il Mainz, che si è imposto per 3-1 sul Bayern. Il ko, secondo quanto riferisce la Bild, non ha fermato buona parte della rosa di Nagelsmann, che ha preso un aereo privato per andare a festeggiare a Ibiza, dove resterà fino a martedì. Capitan Manuel Neuer è tra i pochi che sono rimasti in Germania. Lothar Matthäus, ex leggenda del Bayern e della Germania, si è infuriato per l'accaduto: "È assolutamente inaccettabile, soprattutto dopo una partita del genere. Se avessero vinto, direi che sarebbero potuti andare a Ibiza per tre giorni. Se fossi Nagelsmann prenderei provvedimenti più duri: i giorni di riposo dopo una partita del genere vengono generalmente annullati".