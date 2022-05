BOCHUM (GERMANIA) - L'Arminia Bielefeld è a un passo dalla retrocessione in 2. Bundesliga. Nella 33esima giornata di Bundes, la penultima del campionato, la squadra di Kostmann perde 2-1 in casa del Bochum: decisvo l'autogol all89' di Bello dopo il vantaggio dei padroni di casa al 21' con Polter e il pari momentaneo di Nilsson al 35'. Non riesce l'Arminia a strappare punti preziosi, e ora la retrocessione è solo questione di tempo.