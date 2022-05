Schick-Bayer Leverkusen, l'ex Roma e Samp rinnova fino al 2027

PRAGA (Repubblica Ceca) - Patrick Schick ha firmato una proroga del contratto fino al 2027 col Bayer Leverkusen, estendendo di ulteriori due anni il precedente accordo in scadenza nel 2025. L'attaccante ceco ex Roma e Samp quest'anno ha segnato 24 gol in 27 partite, col Leverkusen che è arrivato terzo in Bundesliga e ha conquistato l'accesso alla prossima Champions League. Da Praga, dove si trova per un'operazione, è lo stesso calciatore ad annunciarlo attraverso un video condiviso sui social dalla società tedesca: "Ho prolungato il mio contratto fino al 27, sono davvero felice di poter continuare al Bayer", ha affermato Schick.