Dall'Inghilterra: "Arrestato a Ibiza per violenza sessuale un giocatore di un top club di Bundesliga"

SAN JOSE (Spagna) - Un calciatore di un top club della Bundesliga sarebbe stato arrestato ad Ibiza con l'accusa di violenza sessuale ai danni di un'adolescente : lo riportano alcuni media britannici secondo i quali l'episodio sarebbe avvenuto in una villa nel comune di San Jose. Il 25enne di nazionalità tedesca, di cui non sono state rese note le generalità ma che giocherebbe per una squadra vincitrice di numerosi titoli in Germania e che sarebbe fresco di rinnovo del contratto, avrebbe agito insieme ad un amico , trattenuto con lui dopo la denuncia.

"Violenza sessuale, ecco quando ci sarà l'udienza"

Secondo fonti locali la ragazza di 18 anni, dopo la violenza subita mercoledì scorso, sarebbe stata ricoverata in ospedale. Resta da capire se i due uomini tedeschi compariranno oggi (sabato 11 giugno) davanti ad un giudice in una prima udienza in tribunale a porte chiuse, nella quale si deciderà se potranno essere rilasciati su cauzione in attesa di un'indagine penale o se verranno rinviati in custodia.