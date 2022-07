Herta Berlino, tumore ad un testicolo per Marco Richter: dovrà operarsi

Richter, l'annuncio dell'Herta Berlino

Richter, come annunciato dalla società in un comunicato ufficiale, dovrà operarsi: "L'Hertha BSC ha ricevuto una triste notizia in vista della trasferta in Inghilterra. Marco Richter sarà momentaneamente indisponibile: dagli esami urologici è emerso un tumore al testicolo, che dovrà essere rimosso chirurgicamente. Resta da fare una diagnosi definitiva. Il club aggiornerà i tifosi sui progressi di Marco quando saranno note ulteriori informazioni. Fino ad allora chiediamo che venga rispettata la privacy di Marco".