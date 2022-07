Borussia Dortmund choc: "Haller ha un tumore ai testicoli"

Una notizia choc stamane ha sconvolto il mondo del calcio: Sebastien Haller, attaccante ivoriano acquistato in questa sessione di mercato dal Borussia Dortmund - 31 milioni di euro dall'Ajax -, ha un tumore ai testicoli. Il 28enne era stato preso per raccogliere la pesante eredità di Erling Haaland ma dovrà restare ai box per curarsi dal cancro.

La nota del Dortmund su Haller

A comunicare la notizia è stato lo stesso club giallonero attraverso una nota ufficiale: "Haller - si legge - non stava bene dopo l'allenamento di lunedì mattina. Nel corso di esami medici è stato scoperto un tumore ai testicoli. Nei prossimi giorni si svolgeranno ulteriori esami presso un centro medico specializzato". "Questa notizia - ha commentato il ds dei gialloneri Sebastian Kehl - è stata uno choc per Haller e per tutti noi. L'intera famiglia BVB augura a Sebastien una completa guarigione. Faremo tutto il possibile per assicurarci che riceva il miglior trattamento possibile".