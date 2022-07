Nagelsmann punge la Juve: "De Ligt? Difficile tenersi in forma in Italia"

Continua il lavoro del Bayern Monaco negli Stati Uniti in vista dell'inizio della nuova stagione. Nell'ultima amichevole di livello con il Manchester City, poco spazio per il neo acquisto De Ligt, entrato nel secondo tempo al minuto 53 al posto di Upamecano. Sulla tenuta fisica dell'ex Juve è intervenuto il tecnico dei bavaresi Julian Nagelsmann che ha lanciato una stoccata nei confronti del club bianconero: "Ho parlato con lui dopo l'allenamento e ha detto che la sessione di allenamento è stata la più dura degli ultimi quattro anni. Era dura, ma non così dura. Normale secondo il ddottor Broich. Non ha giocato molti minuti la scorsa stagione e ho sentito che non è facile tenersi in forma in Italia allora. Dobbiamo allenarci duramente con lui...". Faranno rumore questa affermazioni dalle parti di Torino? Non resta che attendere la stagione dell'olandese iniziata subito con una rete in amichevole.