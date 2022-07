Nagelsmann, uscita a vuoto. Ma l’intensità è da ritrovare

L’uscita a vuoto di Julian Nagelsmann sulla metodologia di lavoro italiana, in particolare della Juventus, resta appunto uno scivolone per modo e tempi della frecciatina, considerata anche la vicenda di mercato legata a De Ligt. Ma uno spunto di riflessione c’è, se non un fondo di verità: del resto i risultati ottenuti dalle formazioni del nostro calcio a livello internazionale negli ultimi anni certificano una difficoltà che è generata da tanti fattori, anche quello atletico. La Roma, che ha conquistato la prima Conference League della storia, rappresenta una piacevole eccezione in una competizione che non riguarda comunque l’élite del pallone europeo. In Champions l’intensità messa in campo dalle squadre straniere, inglesi e spagnole, mette in risalto un divario piuttosto evidente che non è imputabile semplicemente a episodi o sfortuna. Attenzione, va sottolineata l’importanza della scuola italiana di preparatori atletici e allenatori che, anche all’estero, ha esportato professionalità e competenza, con conseguenti vittorie e titoli. Dunque non esiste un problema di tradizione o di metodologia, quanto piuttosto una necessità di ritrovare intensità e brillantezza.