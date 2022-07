Dortmund, Haller operato: l'attaccante resterà fermo per due mesi

Intervento chirurgico per il centravanti ex Ajax, acquistato dal Borussia in estate: rimosso il tumore ai testicoli

27 . 07 . 2022 16:19 1 min borussia dortmundhallerTumore

© EPA

DORTMUND (Germania) - Un fulmine a ciel sereno, una situazione drammatica, una reazione forte e immediata. Sebastien Haller è già stato operato per rimuovere un tumore ai testicoli. L’attaccante del Borussia Dortmund dovrà restare almeno due mesi a riposo. Intervento perfettamente riuscito L’ex centravanti dell’Ajax è stato acquistato dal club tedesco nel corso di questa sessione di mercato, ma dopo appena dodici giorni di ritiro è stato costretto a fermarsi. Il Borussia Dortmund - attraverso una nota ufficiale - ha comunicato che l’intervento è perfettamente riuscito. Al momento non si conoscono le terapie alle quali il calciatore verrà sottoposto prossimamente. Guarda il video Il Borussia Dortmund segue Dzeko e Icardi Da non perdere Borussia Dortmund sotto shock Il Borussia Dortmund su Cavani Tutte le news di Bundesliga

Tuttosport

