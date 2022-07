De Ligt: "Alla Juve per il gioco di Sarri. Poi è andato via"

"Scelsi di andare alla Juve con l'idea di giocare un calcio più offensivo, all'epoca l'allenatore era Maurizio Sarri. Pensavo che con lui, dopo quanto visto al Napoli e al Chelsea, avremmo avuto uno stile di gioco simile a quello dell'Ajax. Purtroppo però dopo appena un anno Sarri è andato via". Lo ha dichiarato Matthijs de Ligt in un'intervista rilasciata a ESPN.

Le parole di De Ligt

Il difensore olandese, che ha deciso di lasciare la Juve per andare al Bayern Monaco, ha poi aggiunto: "Ruolo? Sul centro-destra mi sento più a mio agio. Alla Juve all'inizio giocavo a sinistra ed è stato difficile, poi a metà stagione mi sono invertito con Bonucci. Eravamo una buona coppia, abbiamo vinto lo Scudetto. Nel secondo e nel terzo anno sono tornato spesso a sinistra. Non è che non ci volessi giocare, sia chiaro, ma sapevo di essere più sicuro a destra". Infine, sulle differenze tra Juve e Ajax: "All'Ajax pressavo forte e prendevo rischi, mentre alla Juve c'era un modo di difendere diverso. Giocavo più indietro, perché in generale il calcio italiano va a un ritmo più lento".