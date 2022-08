Bayern, Nagelsmann si coccola De Ligt: "Giocatore incredibile"

La vigilia di Nagelsmann

"A Francoforte non è mai facile - le parole di Julian Nagelsmann, allenatore del bavaresi, in conferenza stampa -. Troveremo un ambiente euforico, sarà una trappola per noi". Riguardo l'arrivo del difensore De Ligt dalla Juventus, il tecnico non ha dubbi: "Matthijs è un giocatore incredibile, per noi la sua presenza è molto importante. Deve ancora abituarsi, com'è logico che sia, ma è molto forte. Lewandowski? Abbiamo perso un attaccante da 50 gol, ma nel complesso la rosa è migliorata. La squadra è molto motivata. I nostri obiettivi non cambiano: puntiamo al titolo, ma anche a far bene in Champions".