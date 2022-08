De Ligt in gol nel 7-0 del Bayern al Bochum, buon debutto di Pellegrini con l'Eintracht

BOCHUM (Germania) - Alla terza presenza ufficiale - ma all'esordio da titolare - Matthijs de Ligt trova la prima rete con la maglia del Bayern: è successo nel match stravinto 7-0 in casa del neopromosso Bochum. Il club di Monaco di Baviera sblocca il risultato al primo tentativo dopo soli 4': Sané apre per Coman, poi torna in possesso dalla sfera e, col piede più debole, il destro, calcia dai 15 metri accarezzando la parte interna del palo. Il raddoppio, come detto, porta la firma del difensore acquistato in questa sessione di mercato dalla Juve: al 25', su corner di Kimmich, Riemann esce malissimo e l'olandese appoggia in rete di testa sovrastando nettamente Gamboa. Non finisce qui il festival del gol dei campioni di Germania, che siglano il tris con un altro ex bianconero, Kingsley Coman, al minuto 33, lesto in area dopo un pasticcio difensivo tra Riemann e Gamboa, e che regala poi il poker a Mané al 42', che soli 2' prima si era visto annullare una rete dal Var per un lieve tocco di mano. Nella ripresa il Bayern non accenna a calare la propria pressione e se Kimmich, Coman e Sané graziano il Bochum, non fa altrettanto l'ex Liverpool, che sigla il 5-0 e la doppietta personale su calcio di rigore all'ora esatta di gioco. Il punteggio assume poi connotati tennistici sulla sfortunata autorete di Gamboa al 69', ma non finisce qui: al 72' Gnabry, subentrato a Muller da 9', segna la rete del definitivo 7-0. In classifica, De Ligt e compagni volano a quota 9, a punteggio pieno, i padroni di casa - puniti con la peggior sconfitta della propria storia nel massimo campionato teutonico - restano invece sul fondo della classifica a 0.