Pellegrini ha stregato l’Eintracht: fuori per ko, ma solo applausi dai tifosi

TORINO - Buona a metà la seconda di Luca Pellegrini con l’Eintracht. Due partenze da titolare su due per il terzino sinistro di proprietà della Juventus: dopo il pareggio col Colonia, è nell’undici anche nella vittoria sul campo del Werder con un pirotecnico 3-4, la prima stagionale per i campioni della scorsa Europa League. Sul tabellino il classe 1999 non ci finisce per un gol o per un assist - nonostante la rete la sfiori direttamente da calcio d’angolo nel primo tempo: Pavlenka gli toglie la gioia in extremis - ma per la sostituzione a cui è costretto al 63’ dopo aver provato un’allungo. La sensazione è che si tratti di un fastidio muscolare che sarà da valutare. Dal settore ospiti del Weserstadion quando Pellegrini è uscito dal campo sono arrivati altri applausi, che si aggiungono a quelli fragorosi già ricevuti una settimana fa in casa.