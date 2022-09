Bundesliga, Bayern Monaco ko a sorpresa: vince l'Augusta

DORTMUND (Germania) - Sabato della 7ª giornata della Bundesliga che vede proseguire le difficoltà in campionato del Bayern Monaco. Dopo tre pareggi consecutivi i bavaresi cadono a casa dell'Augusta per 1-0 con rete decisiva di Mergim Berisha (59') su assist di Iago. I campioni in carica non vincono in Bundesliga dal 21 agosto (7-0 al Bochum). Il Borussia Dortmund si aggiudica il "Revierderby" per 1-0 contro lo Schalke 04. A decidere la sfida più importante del calcio tedesco è stato il colpo di testa di Youssoufa Moukoko (giocatore più giovane a realizzare un gol nel Revierderby) al 79' su assist perfetto di Wolf. Partita che ha perso al 32' per grave infortunio Marco Reus, il giocatore è stato costretto a lasciare il campo in barella ed in lacrime.