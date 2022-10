Bayern Monaco, Kimmich e Muller positivi al Covid

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Doppio stop in casa Bayern Monaco che in suolo colpo perde Joshua Kimmich e Thomas Muller. Dopo il ritorno al successo in Bundesliga grazie al 4-0 rifilato al Bayer Leverkusen , i due calciatori, entrambi titolari contro le Aspirine, sono risultati positivi al Covid-19

Bayern, Kimmich e Muller positivi: la nota del club

I due calciatori, come si legge in una nota del club bavarese, "sono risultati positivi al coronavirus questo sabato. Entrambi sono privi di sintomi e stanno bene. Kimmich e Muller - conclude la nota pubblicata sui profili social del Bayern Monaco - sono in isolamento domestico". Entrambi salteranno la prossima sfida di Champions League che martedì 4 ottobre vedrà i bavaresi (primi nel Gruppo C davanti a Barcellona e Inter) affrontare in casa i cechi del Plzen.