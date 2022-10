Cambio in panchina per il Bayer Leverkusen, che ha annunciato l'esonero di Gerardo Seoane. Verrà sostituito da Xabi Alonso. Per l'allenatore svizzero è stata fatale la sconfitta di ieri sera in Champions League in casa del Porto (2-0) e il pesante penultimo posto in Bundesliga con cinque punti raccolti in otto giornate. Xabi Alonso ha firmato un contratto fino al giugno 2024 con la sua nuova squadra.