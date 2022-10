Bayern beffato all'ultimo secondo: il Borussia pareggia al 95'!

DORTMUND (GERMANIA) - Il big match della nona giornata della Bundesliga tra Borsussia Dortmund e Bayern Monaco finisce con uno spettacolare pareggio. Al Signal Iduna Park finisce 2-2, un risultato di festa per i gialloneri e che sa di beffa per i bavaresi, in doppio vantaggio con Goretzka (33') e Sané (53'). Nei minuti finali arriva, infatti, la rimonta dei padroni di casa con Moukoko (74') e Modeste che firma il pareggio in extremis al 95'. Per il Bayern, avversario dell'Inter in Champions League, anche un espulsione per doppio giallo a Coman al 90'. Con questo pareggio sia la formazione di Terzic e Nagelsmann si portano a quota 16 punti.