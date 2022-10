Bundesliga, Jaeckel lancia l'Union Berlino: Stoccarda battuto 1-0

STOCCARDA (GERMANIA) - L'Union Berlino si impone in casa dello Stoccarda 1-0 e resta in testa alla classifica con 20 punti in 9 giornate di campionato. Gli uomini di Fischer guadagnano il successo nella ripresa, grazie ad un perentorio stacco aereo di Jaeckel su corner battuto da Giesselmann, ad un quarto d'ora dalla fine. I padroni di casa chiudono poi in dieci a causa dell'espulsione di Guirassy.