Bundesliga, l'Eintracht asfalta il Leverkusen. Al 'Gladbach non basta Thuram

FRANCOFORTE (Germania) - Nel sabato pomeriggio della 10ª giornata di Bundesliga l' Eintracht Francoforte asfalta il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso . Al Deutsche Bank Park la formazione di Glasner si impone con un netto 5-1 e sale a 17 punti in classifica. Le reti dei padroni di casa portano le firme di Kamada , autore di una doppietta con due calci di rigore trasformati (al 45'+5' e al 72'), Muani (58'), Lindstrom (65') e Alario (86'). Inutile per gli ospiti la rete di Hincapié (56'), poi espulso al 71'. Momento difficilissimo per il Leverkusen , fermo a 8 punti in classifica.

Al M'Gladbach non basta Thuram: 2-2 col Wolfsburg

Alla Wolksvagen Arena il Borussia Moenchengladbach va avanti due volte, ma si fa riprendere dal Wolfsburg. Gli uomini di Farke passano in vantaggio con Thuram già al 13', ma al 43' Gerhardt firma l'1-1 dei padroni di casa. Nella ripresa il figlio d'arte sigla la sua personale doppietta, riportando avanti gli ospiti al 47', ma al 69' arriva il 2-2 finale di Marmoush. Il 'Gladbach sale dunque a 16 punti in campionato, mentre il Wolfsburg va a quota 10.

Il Werder Brema cade in casa contro il Mainz

Tonfo casalingo del Werder Brema, che perde in casa contro il Mainz per 2-0. La formazione ospite, ora a quota 15 punti in campionato, espugna il Weserstadion grazie alle reti di Ingvartsen (36') e Lee Jae-sung (66').

Lo Stoccarda stende il Bochum: 4-1!

Grande prova anche dello Stoccarda, che tra le mura casalinghe della Mercedes Benz Arena si sbarazza con facilità del Bochum. I biancorossi - ora a quota 8 punti in classifica - superano la formazione di Letsch grazie alle reti di Mvumpa (3' e 64') Ahamada (22') e Hendo (71'). Per gli ospiti, ultimi in campionato a quota 4, inutile il gol di Zoller al 29'.

