Il Bayern risponde all'Union Berlino e resta in scia: 5-0 al Friburgo

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Il Bayern Monaco torna al successo dopo il pari contro il Dortmund: De Ligt e compagni battono 5-0 il Friburgo , lo superano al secondo posto in classifica e restano a -4 dalla capolista Union Berlino . Gara mai in discussione quella dell'Allianz Arena valida per la 10ª giornata di Bundesliga , coi bavaresi che al 13' passano già in vantaggio: è Gnabry ad aprire le marcature con un colpo di testa vincente all'altezza del dischetto del rigore, mentre al 33' è Choupo-Moting a freddare Flekken finalizzando al meglio un assist di Sané. Nel secondo tempo la squadra di Nagelsmann dilaga, con lo stesso Sané che fa tris al 54' con un preciso tiro dal limite, con Mané che firma il 4-0 con un bel pallonetto sul portiere e con il neo entrato Sabitzer che chiude i giochi all'80' dopo un rimpallo in area.

Bayern Monaco-Friburgo 5-0, tabellino e statistiche

Bundesliga, la classifica

Union, 2-0 al Dortmund e primato confermato. Vince anche il Colonia

Prosegue la marcia vincente dell'Union Berlino che batte 2-0 il Borussia Dortmund e si conferma al primo posto in classifica. La squadra della capitale tedesca passa in vantaggio all'8' con Haberer, lesto ad approfittare di un errore di Kobel e a depositare in rete. Il Borussia prova a frenare l'offensiva dei padroni di casa ma, al 21', Hareber firma il gol del 2-0 definitivo e la doppietta personale grazie ad un bel destro da fuori area. Vittoria casalinga anche per il Colonia che batte in rimonta l'Augsburg: 3-2 il finale di gara. Vantaggio nella prima frazione di gioco per l'Augsburg con Niederlechner. Il Colonia si sveglia nella ripresa con Tigges e Huseinbasic che segnano i gol della rimonta, ma Caligiuri risponde e riporta il risultato in parità . I padroni di casa però non tolgono il piede dall'acceleratore e nel finale Tigges sale ancora una volta in cattedra e segna il gol del definitvo 3-2.

Union Berlino-Borussia Dortmund 2-0, tabellino e statistiche

Colonia-Augsburg 3-2, tabellino e statistiche