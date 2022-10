Il Bayern passeggia, cinquina Dortmund. Grifo ancora in gol con il Fribugo

SINSHEIM (Germania) - Sabato della 11ª giornata di Bundesliga con il Bayern Monaco che porta a casa la seconda vittoria consecutiva e rimane in scia all'Union Berlino (in campo domenica a casa del Bochum). I bavaresi si sono imposti per 2-0 ad Hoffenheim con le reti di Musiala (18') e Choupo-Moting (38') portandosi a quota 22 punti a +1 dal Friburgo 3° che torna al successo superando 2-0 il Werder Brema con la rete anche di Vincenzo Grifo (su rigore). Il Borussia Dortmund risponde presente archiviando la pratica Stoccarda per 5-0 ornando al successo dopo 2 sconfitte ed un pareggio e restando al 4° posto (19 punti).