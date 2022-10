Union Berlino ko con il Bochum: Bayern e Friburgo accorciano sulla vetta

BOCHUM (Germania) - Sorpresa nell'11° turno di Bundesliga con la capolista Union Berlino che incappa nel secondo ko stagionale cadendo per 2-1 sul campo del Bochum. Pomeriggio amaro per i biancorossi che restano in vetta alla classifica, ma con Bayern e Friburgo che guadagnano punti importanti alle loro spalle. Bochum avanti per due volte con Hofmann e Holtmann, inutile la rete di Pantovic nel recupero per gli uomini di Fischer. Non cambiano le gerarchie in vetta, ma infondo alla classifica si con il Bochum che abbandona l'ultimo posto ai danni dello Schalke battuto dall'altra formazione di Berlino, l'Hertha. 2-1 il finale e uomini di Kreutzer al 20° posto con 6 punti.