Bayern, sei gol per avvisare l'Inter. Il Dortmund sbanca Francoforte

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Avversario dell'Inter nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League, il Bayern Monaco strapazza il Mainz e per una notte torna in vetta in Bundesliga in solitaria, aspettando l'Union Berlino che domani ospiterà il Borussia Moenchengladbach. Bavaresi col piede sull'acceleratore già nel primo tempo grazie a Gnabry (5'), Musiala (28') e Mané (43'). Nella ripresa, al 49', l'ex Udinese Widmer accorcia dopo sull'angolo scaturito dal rigore che Ulreich para a Burkardt, ma Goretzka (58'), il giovanissimo Tel (79') e Choupo-Moting (86') completano la netta vittoria bavarese. La rete di Ingvartsen rende solo meno umiliante il passivo finale (6-2). Continua a risalire il Lipsia, 2-0 firmato Nkunku-Werner a un Bayer Leverkusen che in campionato non riesce a cambiare marcia (settima sconfitta in 12 partite) mentre Nmecha (doppietta), Baku e Wind trascinano il Wolfsburg alla vittoria per 4-0 sul Bochum. Vittoria all'ultimo respiro per lo Stoccarda, che al 91' ribalta l'Augsburg per il 2-1 finale grazie ad Anton. Infine, il match tra l'Eintracht Francoforte e il Borussia Dortmund si conclude con il risultato di 2-1 per i gialloneri. Le reti decisive portano le firme di Brandt (20') e Bellingham (52'). Per i padroni di casa inutile il momentaneo pareggio di Kamada (26').