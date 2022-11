Bundesliga, Mbuyi-Muamba dell'Hoffenheim ha la leucemia

HOFFENHEIM (Germania) - Terribile notizia comunicata ufficialmente dall'Hoffenheim , club attualmente al settimo posto in Bundesliga. Attraverso il suo account twitter, infatti, la società tedesca ha annunciato che uno dei suoi giocatori, nello specifico Hubert Mbuyi-Muamba, è malato di leucemia . Per questo motivo il club ha sottolineato che il ragazzo di appena 19 anni è partito per la Francia, dove si sottoporrà alle cure del caso.

Il difensore centrale nativo del Montfermeil è cresciuto nelle giovanili del Psg, arrivando alla conclusione del suo contratto nel 2020-2021. In quel momento rifiutò di firmare il suo primo contratto da professionista con i francesi (era capitano dell'under 19) per trasferirsi in Germania e indossare la maglia della seconda squadra dell'Hoffenheim (in quarta divisione tedesca). Prima di entrare a far parte del vivaio del Psg, Mbuyi-Muamba ha indossato (per 5 anni) anche la maglia dell'US Torcy, squadra a cui è legato anche il nome del centrocampista della Juventus Paul Pogba.