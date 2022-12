Neuer, incidente sugli sci: stagione finita

Fine anno particolarmente negativo per Manuel Neuer. Dopo l'eliminazione della Germania dal Mondiale in Qatar, il portiere tedesco del Bayern Monaco si è rotto una gamba sciando e la sua stagione è già finita. "Ehi, ragazzi, che dire, la fine dell'anno poteva sicuramente andare meglio... Cercando di schiarirmi le idee (dopo l'eliminazione dai Mondiali di calcio del Qatar), mi sono dato allo sci e mi sono rotto la gamba. L'operazione è andata molto bene ieri. Grazie al team medico! Però, mi fa male sapere che la stagione in corso è finita per me. Il vostro Manuel" è il messaggio di Neuer condiviso sul suo profilo Instagram assieme ad una foto che lo ritrae con un'enorme ingessatura alla gamba destra.