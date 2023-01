Eintracht e Union Berlino si avvicinano al Bayern. Goleade di Colonia e Wolfsburg

Successo casalingo per 3-0 dell'Eintracht Francoforte, prossimo rivale in Champions del Napoli, contro lo Schalke 04 nel 16° turno di Bundesliga. A decidere il match le reti di Lindstrom, Burre e Buta. Vince anche l'Union Berlino che batte 3-1 l'Hoffeinheim nonostante l'avvio in salita con un rigore fallito di Siebatcheu e il vantaggio degli ospiti con Bebou. I padroni di casa riescono a ribaltare il risultato nel secondo tempo con la doppietta di Doekhi e la rete di Leweling. Con queste vittorie Francoforte e Union Berlino salgono in classifica a 30 punti, staccati di 5 lunghezze dalla capolista Bayern Monaco. Rotondissima vittoria del Wolfsburg che stende 6-0 il Friburgo con i sigilli di Wind (doppietta), Wimmer, Gerhardt, Baku e Waldschmidt (rigore).