Bayern Monaco, Kimmich salva Nagelsmann in extremis: 1-1 contro il Colonia

Il Bayern Monaco frena in Bundesliga. Nel match valevole per la 17esima giornata del campionato tedesco la squadra di Nagelsmann ha pareggiato in casa contro il Colonia con il risultato di 1-1. Gli ospiti hanno aperto le danze dopo pochi minuti con la rete di Skhiri. I bavaresi per tutta la durata della partita si sono resi pericolosi a più riprese riuscendo a riportare il risultato sull'1-1 solo al 90' con Kimmich. Il Bayern, sempre capolista, sente così la pressione del Lipsia che nel pomeriggio ha nettamente vinto in casa dello Schalke per 6-1 portandosi a -4 dalla vetta della classifica.