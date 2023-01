Bayern, Sané non basta: contro il Francoforte arriva il terzo pareggio consecutivo

Il Bayern Monaco non riesce a tornare alla vittoria e colleziona il terzo pareggio consecutivo in campionato. Nella gara valevole per la 18ª giornata di Bundesliga, all'Allianz Arena la squadra di Nagelsmann non è infatti riuscita ad imporsi sul Francoforte con la partita che si è chiusa sul risultato finale di 1-1. I bavaresi sbloccano il match nel primo tempo, quando al 34' Sané realizza il gol dell'1-0 su assist di Muller. Nella seconda frazione di gara la squadra di Glasner rialza la testa e trova la rete del pareggio grazie a Kolo Muani al 69'. Inutili i tentativi del Bayern nel finale. La capolista non riesce dunque a tornare a +3 sull'Union, che ha trionfato nel derby di Berlino contro l'Herta per 2-0 e adesso si trova ad un punto dalla squadra di Nagelsmann.