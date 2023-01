Bundesliga, il Dortmund accorcia sul Bayern Monaco: Leverkusen ko

LEVERKUSEN (Germania) - Approfitta del terzo pari consecutivo del Bayern Monaco, il Borussia Dortmund che nel 18° turno di Bundesliga si impone per 2-0 sul campo del Bayer Leverkusen. Successo per i gialloneri che superano per 2-0 le Aspirine portandosi al 4° posto, a -3 dalla formazione di Naglesmann capolista. Gara aperta alla mezz'ora dagli uomini di Terzic che al 33' sbloccano grazie alla rete di Adeyemi, il raddoppio arriva ad inizio ripresa con la sfortunata autorete di Tapsoba che nel tentativo di allontanare, realizza nella propria porta. Si interrompe la striscia positiva per Xabi Alonso che resta 9° ad otto punti dall'Europa. Termina invece senza reti e con poche emozioni la sfida tra lo Schalke e Colonia.