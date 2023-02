Eintracht, il presidente indagato per uso di cocaina: “È nato tutto dal figlio 13enne”

FRANCOFORTE SUL MENO (Germania) - Peter Fischer nella bufera: il pubblico ministero di Francoforte sul Meno ha deciso di avviare un'indagine nei confronti del presidente dell'Eintracht per acquisto, detenzione illegale e uso di cocaina. La notizia scuote il club tedesco - dal quale la Juve la scorsa estate ha acquistato Filip Kostic e ceduto in prestito Luca Pellegrini, in chiusura del mercato invernale girato poi alla Lazio - a due settimane dall'ottavo di finale di Champions League contro il Napoli. Secondo i media teutonici, anche la moglie e il figlio 25enne di Fischer sarebbero indagati.