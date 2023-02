Rigori falliti, gol annullati e Var: Schalke-Wolfsburg termina 0-0

GELSENKIRCHEN (Germania) - Termina 0-0 l'anticipo della ventesima giornata di Bundesliga tra il fanalino di coda Schalke 04 , che schiera l' ex Bologna Svanberg dal primo minuto, e il Wolfsburg settima forza del campionato, guidato in difesa dal giapponese Yoshida , fino allo scorso anno punto di forza della Sampdoria.

Schalke-Wolfsburg, succede di tutto ma termina 0-0

Dopo soli nove giri di lancetta la formazione ospite ha la più ghiotta delle opportunità, ma Arnold fallisce il tiro dal dischetto, centrando in pieno il palo. Il match è equilibrato, vive di fiammate non sempre tradotte in reali occasioni da rete, che arriva invece al 50', con Kral che svetta in area sugli sviluppi di un calcio di punizione, facendo esplodere di gioia i tifosi di casa: tutto inutile, il Var ravvisa un fuorigioco e impone all'arbitro di annullare il gol.