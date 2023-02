Ibrahimovic sfiora record al Bayern ma non è Zlatan: la curiosità dalla Bundesliga

Un cognome pesante sulle spalle, ma nessuna parentela con Zlatan: Arijon Ibrahimovic ha sfiorato subito un record all'esordio con la maglia del Bayern Monaco, entrando nella top 5 di una speciale classifica del club. Nel match valido per il 20° turno di Bundesliga, vinto dalla formazione di Nagelsmann per 3-0 contro il Bochum, il giovane talento kosovaro è entrato a far parte della storia della società tedesca. Sceso in campo al posto di Sanè, al minuto 77 e con il risultato già in cassaforte, Arijon Ibrahimovic è diventato il secondo giocatore più giovane di sempre ad esordire con la maglia del Bayern.