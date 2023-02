Thuram jr non incide, l'Hertha travolge il Gladbach. Crolla l'Eintracht

BERLINO (Germania) - Il Borussia Moenchengladbach di Marcus Thuram, figlio dell'ex Juventus Lilian, torna da Berlino con un sonoro 4-1. Nel match valido per la ventesima giornata di Bundesliga, infatti, l'Hertha di Stevan Jovetic (out per un problema muscolare) e Kevin-Prince Boateng (90' in panchina) travolge gli avversari - passati in vantaggio al 17' con Elvedi - grazie ai gol di Ngankam (30'), Dardai (52'), Scherhant (91') e Lukebakio (al 97' su rigore). Con questo successo la formazione capitolina supera lo Stoccarda al terz'ultimo posto della classifica, a -2 dal Bochum.