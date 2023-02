Bundesliga, il Bayern in 10 cade a Monchengladbach: a segno anche Thuram

GERMANIA - Sorpresa nella 21esima giornata di Bundesliga: il Bayern Monaco capolista cade in casa del Borussia Monchengladbach per 3-1 e rischia di perdere il primo posto ai danni dell'Union Berlino che ospiterà domani lo Schalke 04. In dieci uomini già dopo 8 minuti (rosso diretto a Upamecano), i ragazzi di Nagelsmann vanno sotto a causa del gol di Stindl per poi riprenderla con Choupo-Moting. Nel secondo tempo non c'è partita e i padroni di casa colpiscono con Hofmann prima e Thuram poi: inutile il gol del 3-2 di Mathys Til che chiude la gara dopo 5 minuti di recupero. Ora i bavaresi rischiano di essere scavalcati dall'Union Berlino e di essere raggiunti anche dal Borussia Dortmund.