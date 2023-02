Bundesliga, lo Schalke ferma sullo 0-0 l'Union Berlino

TORINO - L'Union Berlino fallisce il sorpasso sul Bayern Monaco (sconfitto ieri contro il Borussia Monchengladbach) e non va oltre lo 0-0 in casa contro il fanalino di coda Schalke 04, nel posticipo della 21esima giornata della Bundesliga. Un risultato che lascia un po' di amaro in bocca per i berlinesi, che non riescono ad approfittare di un turno sulla carta favorevole. Il pareggio in ogni caso permette di agganciare i bavaresi al primo posto con 43 punti, mentre lo Schalke (al quarto 0-0 consecutivo) resta ultimo a quota 13.