Borussia show, goleada e primo posto: doppiette per Haller e Reus

Sconfitta esterna di misura per il Lipsia che perde in casa del Bochum per 1-0 nel 25° turno di Bundesliga. A decidere il match una rete di Masovic. Successo di misura anche per il Wolfsburg che vince a domicilio lo Stoccarda con un guizzo di Marmoush. Bulter su rigore al 93' risponde a Maier nell'1-1 tra Augsburg e Schalke 04, con i padroni di casa in dieci per il rosso a Demirovic. Tris dell'Hoffenheim in casa contro l'Hertha Berlino. In gol Kramaric (doppietta su rigore) e Bebou. Poi il rosso per Dabbur e il gol nei minuti finali degli ospiti con Jovetic.