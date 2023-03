Tuchel al Bayern, arriva la conferma di Cancelo: "L'ho scoperto poco fa"

Joao Cancelo ha svelato di essere venuto a conoscenza dell'esonero di Julian Nagelsmann nel corso del suo primo impegno in nazionale in vista di Euro 2024: il Portogallo ha travolto Liechtenstein 4-0 nella prima giornata delle gara valide per le qualificazioni (gruppo J). In diretta tv a Sky Sport l'ex difensore di Inter e Juve, ora al Bayern Monaco, ha commentato: "L'ho scoperto poco fa. So che non troverò Nagelsmann al mio ritorno a Monaco e ci tengo a ringraziarlo".