Kimmich: "Nagelsmann tra i migliori 3 allenatori che ho avuto". E che lista

" Ho avuto molti allenatori di alto livello e sicuramente Nagelsmann è tra i primi tre " - queste le parole di Kimmich dal ritiro della Germania. Un vero e proprio attestato di stima per un giocatore che di tecnici di livello ne ha avuto tanti. Poi ha continuato: "La decisione non è ancora stata presa, quindi non posso dire nulla al riguardo. Posso solo dire che è un allenatore eccezionale. Ma non posso esprimermi sullo stato attuale delle cose". Una decisione che ha lasciato in molti senza parole , considerando l'attuale situazione del Bayern Monaco , in lotta addirittura per fare il triplete. Il successore sarà Tuchel , un altro allenatore dal nome gigante, ormai un'abitudine per Joshua.

Kimmich e la lista di allenatori top

Tutti vorrebbero trovarsi nella sua situazione. Crescere insieme a dei maestri è un privilegio. Kimmich ne ha avuti diversi. Il suo rapporto con gli allenatori è stato sempre ottimo. Giocatore modello e soprattutto utile per la sua duttilità. Dopo i primi calci con il Lipsia e le giovanili con lo Stoccarda, il Bayern non ci ha pensato più di due volte per fargli firmare il contratto. La lungimiranza è stata sempre una grande dote del club tedesco. Con i bavaresi ha vinto da protagonista. Certo, arrivare al Bayern Monaco e ritrovarsi Guardiola è sicuramente un grande vantaggio. Con Pep è migliorato tecnicamente e ha imparato a coprire il campo in modo differente. Non solo da terzino, ma anche da difensore. In quell'anno gli infortunati erano tanti e il tedesco scelse proprio il giovane ragazzo per affiancare Alaba. Le sue prestazioni inizialmente non furono buone. Il tecnico lo ha sempre difeso: "È quasi mio figlio" -disse scherzando. Kimmich poi si è consacrato facendo qualche passo più avanti nel campo, anche se con Ancelotti ha quasi sempre ricoperto il ruolo di terzino. Con l'italiano è cresciuto mentalmente, fino a diventare il punto di riferimento che è ora. Ma è con Flick che ha alzato la sua prima Champions League in carriera. Senza dimenticare l'anno da traghettatore di Heynckes e Low che con la Germania gli ha dato anche la fascia da capitano. Tra tutti questi Nagelsmann sicuramente è sul podio, ma allora chi rimane fuori? La soluzione sono tanti ex aequo.