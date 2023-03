Bayern Monaco, Tuchel: "Un onore allenare qui, possiamo vincere tutto"

Thomas Tuchel è il nuovo tecnico del Bayern Monaco e non si nasconde: vincere è la missione che la società bavarese gli ha affidato. Queste sono le sue prime parole da allenatore dei bavaresi: "E' un onore avere la possibilità di allenare questa squadra. Quando arrivi qui ti rendi conto che è uno dei club più grandi del mondo, con questa squadra puoi puntare a vincere qualsiasi trofeo. Nel Dna di questo club c'è l'obbligo di vincere ma conta anche il modo in cui si fa. Ho un'idea di cosa si può fare e non vedo davvero l'ora che rientrino tutti. Il mio approccio? 'Less is more', e ce la giocheremo su tutti i fronti. Il mio pensiero è che le cose si possono risolvere in allenamento, è sul campo che si conquista la fiducia dei giocatori". Tuchel debutterà la prossima settimana proprio nel Der Klassiker contro il Borussia Dortmund, squadra che ha allenato nel periodo 2015-2017: "Non potrebbe esserci sfida più grande. E' la partita per eccellenza del calcio tedesco e che assume un'importanza ancora maggiore visto il cammino straordinario del Borussia e il nostro ritardo in classifica".