Nagelsmann, la fidanzata lascia il lavoro dopo la bufera Bayern Monaco

Dopo l'esonero di Nagelsmann da allenatore del Bayern Monaco, la fidanzata Lena Wurzenberger lascia la redazione della Bild e cambia lavoro: dal 1 Aprile, la giornalista tedesca avrà un ruolo nella BMW come "portavoce delle case automobilistiche per la rete di fornitori e la sostenibilità". Sostituito da Tuchel alla guida dei bavaresi, Nagelsmann è finito nel mirino del Tottenham, che sta cercando un nuovo tecnico dopo l'addio di Antonio Conte. Ma gli Spurs non hanno fretta di trovare il sostituto del tecnico italiano, motivo per cui sulla panchina dei londinesi oggi siede il suo assistente Cristian Stellini fino a fine stagione.