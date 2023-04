Coppa di Germania, Bayern eliminato dal Friburgo: decide un rigore di Holer

Clamoroso ko del Bayern Monaco in casa che cade contro il Friburgo e viene eliminato dalla Coppa di Germania. Subito in vantaggio con Upamecano, la squadra di Tuchel si fa raggiungere al 27° del primo tempo da Hofler e poi nel finale di gara, in pieno recupero, un rigore di Holer lancia il Friburgo in semifinale di Coppa dove affronterà la vincente tra Lipsia e Borussia Dortmund.