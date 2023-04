Il Borussia Dortmund saluta la Coppa di Germania: ko 2-0 a Lipsia

LIPSIA (Germania) - Il Lipsia di Marco Rose, reduce da due sconfitte consecutive in Bundesliga che ne hanno compromesso la rincorsa per un posto in Champions, conquista la semifinale di Coppa di Germania. I campioni in carica, infatti, eliminano il Borussia Dortmund che, dopo il pesante ko nel Klassiker, crolla ancora, stavolta per 2-0. Decidono il gol in apertura di Timo Werner e il raddoppio di Orban in pieno recupero (98'). A completare il quadro delle semifinaliste, insieme ad Eintracht Francoforte ed al Friburgo di Grifo, che ha sconfitto il Bayern Monaco, c'è lo Stoccarda, che si è imposto di misura a Norimberga grazie alla rete di Millot nel finale.