Bayern, De Ligt stende il Friburgo: gol pazzesco! Tuchel a +2 sul Dortmund

FRIBURGO (Germania) - Un 27° turno di Bundesliga che metteva davanti le prime quattro della classe con il Bayern Monaco capolista sul campo del Friburgo e il Borussia Dormund in casa contro l'Union Berlino. A dare il verdetto ci pensa l'ex Juventus, De Ligt che con un missile dai 25 metri infila sotto l'incrocio dei pali la rete che permette a Tuchel di vendicare la sconfitta in Coppa contro Streich e mantenere il primato. Per i bavaresi nessun contraccolpo dal cambio in panchina dopo l'addio a Naglesmann, il primo posto in classifica resta sicuro a 2 distanze di lunghezza dal Dortmund che risponde colpo su colpo.