Jovetic non basta all'Hertha: va allo Schalke 04 lo scontro salvezza

La doppietta di Bulter e le reti di Sharke, Terodde e Kaminski fissano il punteggio sul 5-2: oltre al montenegrino ex Fiorentina ed Inter, per gli ospiti in gol Richter nel finale

14 . 04 . 2023 22:30 1 min JoveticSchalke 04Hertha Berlino

© Getty Images

GELSENKIRCHEN (Germania) - Il gol di Stevan Jovetic non basta all'Hertha Berlino per aggiudicarsi lo scontro salvezza con lo Schalke 04. A Gelsenkirchen, infatti, i padroni di casa si impongono 5-2, abbandonando così l'ultimo posto della classifica di Bundesliga, occupato ora proprio dai rivali odierni. Bundesliga: risultati, classifica e statistiche Lo Schalke 04 batte l'Hertha Berlino 5-2 Alla Veltins Arena l'Hertha Berlino subisce l'avvio rabbioso dei padroni di casa, che trovano il gol del vantaggio dopo soli tre minuti di gioco con Sharke e quello del raddoppio con Bulter al 14'. Il montenegrino ex Fiorentina ed Inter accorcia le distanze al secondo minuto di recupero della prima frazione, poco dopo l'ammonizione rimediata da Kevin-Prince Boateng (sostituito al 62'), ma a Gelsenkirchen il sipario cala sul tris firmato da Terodde in avvio di ripresa (48'). Nel finale - al 78' e al 92' - la seconda rete di Bulter e quella di Kaminski, inframmezzate dal gol ospite di Richter all'84'. Guarda il video De Ligt, Malen, Wirtz: gli Highlightd Plus della 27^ di Bundesliga © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Il tabellino Tutte le news di Bundesliga

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi