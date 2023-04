Bayern, Tuchel frena ma ringrazia lo Stoccarda: 3-3 con il Dortmund al 97'!

MONACO DI BAVIERA (Germania) - In attesa del ritorno casalingo in Champions League per tentare la remuntada sul City, il Bayern Monaco frena per 1-1 con l'Hoffenheim nel 28° turno di Bundesliga. Con il 3-0 subito dai ragazzi di Guardiola in Europa e il caso del pugno di Mané a Sané, Tuchel arrivava all'impegno di campionato con un molte incognite risolte, apparentemente, al 17' dalla rete di Pavard su assist di Coman. All'Allianz Arena, i padroni di casa amministrano il vantaggio fino alla doccia gelata del minuto 71 con il pari di Kramaric. Al 75' De Ligt sponda di testa ancora per Pavard che rimette la freccia avanti per il Bayern, ma il Var annulla per posizione di fuorigioco. Termina in parità con il Bayern che resta comunque in vetta a +2 da un Borussia Dortmund folle