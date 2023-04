Il Borussia Dortmund si ferma: occasione per il Bayern Monaco

BOCHUM (Germania) - Viene fermato in casa del Bochum (quart'ultimo in classifica), il Borussia Dortmund di Terzic, nell'anticipo della 30ª giornata di Bundesliga. I padroni di casa si sono portati in vantaggio dopo appena 5 minuti con Losilla, ma dopo appena due minuti Adeyemi ha trovato la via del pareggio. Negli 83 minuti seguenti, la squadra giallonera non è riuscita a trovare la rete del definitivo sorpasso.