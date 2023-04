Pari tra Union Berlino e Leverkusen, vincono Lipsia e Friburgo

BERLINO (Germania) - Si infiamma la zona Champions nel 30° turno di Bundesliga con il pareggio a reti bianche tra Union Berlino e Bayer Leverkusen . La formazione di Fischer resta terza dietro a Borussia Dortmund e Bayern Monaco, stop importante per quella che sarà la prossima avversaria della Roma in Europa League . Con questo pareggio la squadra di Alonso sale a 48 punti in classifica, sesto posto, a otto lunghezze dal quarto posto occupato dal Friburgo.

Lipsia e Friburgo vincono

Vittoria importante invece per il Lipsia che batte di misura l'Hoffenheim grazie alla rete di Nkunku nel primo tempo. Tre punti fondamentali per la squadra di Rose che si porta a due punti sia dal Friburgo, quarto, che dall'Union Berlino terzo. Successo anche per Grifo e compagni a cui basta il gol di D?an per mandare ko il Colonia e rimanere attaccato al treno Champions. Eintracht e Augsburg pareggiano invece per 1-1 con le reti di Rexhbeçaj da un lato e di Demirovic dall'altro. Ko del Monchengladbach che cade in casa dello Stoccarda che si impone per 2-1 con i gol di Guirassy e Coulibaly su rigore.

