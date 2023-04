Bufera Var-arbitri in Germania: Dortmund penalizzato, "abbiamo sbagliato"

Un pareggio amaro, e che potrebbe voler dire tanto ai fini della vittoria della Bundesliga. Il Borussia Dortmund non è andato oltre l'1-1 in casa del Bochum : vantaggio al 5' con Losilla , pareggio giallonero dopo 2' con Adeyemi . La squadra di Terzic non è riuscita però a sfondare e a trovare il gol vittoria, ma anche a causa di una decisione parecchio discutibile da parte del direttore di gara Stegemann, che non ha concesso un evidente calcio di rigore.

Il Borussia Dortmund attacca, è il 65', risultato di 1-1, netto fallo di Danilo Soares su Adeyemi . Sembra una decisione facile e lineare, fischiare quindi il calcio di rigore. Ma l'arbitro non è d'accordo : nonostante l'evidenza dell'intervento irregolare, resta sulla sua posizione. Vane le vibranti proteste dei giocatori del Dortmund, con Stegemann che non è neanche andato all'on-field review per verificare se effettivamente la sua decisione fosse giusta o meno. Un errore marchiano e che potrebbe costare caro al Borussia Dortmund, che oggi potrebbe essere scavalcato dal Bayern Monaco in vetta alla classifica.

Stegemann ammette l'errore

Uno sbaglio così evidente da scatenare infinite polemiche in Germania, con l'associazione arbitri che aveva evidenziato l'errore dopo la partita. Lo stesso Stegemann non si è potuto tirare indietro, ammettendo la propria mancanza in un'intervista a WDR 2: "Sono arrabbiato per quanto accaduto, mi sento una m***a. Dopo la partita, la mia notte è stata molto breve. Ti alzi sentendo una brutta sensazione, perché sei consapevole di aver preso una decisione errata. Rivedendo l'azione, era rigore per il Borussia Dortmund. Dal campo non lo avevo notato, credevo fosse una cosa "cercata". Perché Hartmann al VAR non mi ha chiamato a controllare? È giunto alla conclusione che non fosse chiaro ed evidente errore, per questo non mi ha invitato ad andare al monitor. Col senno di poi, sarebbe stato meglio andare a dare un'occhiata. Da arbitro, però, devo risolvere le questioni di campo senza andare sempre al VAR". Un'ammissione di colpa che, però, non darà 2 punti preziosi al Dortmund, che in caso di vittoria del Bayern contro l'Hertha Berlino, potrebbe perdere il primato.